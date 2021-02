Други спортове Ужас! Търсят Атанас Скатов под връх К2, след като полетял заради скъсано въже 05 февруари 2021 | 10:52 - Обновена Прочетена 5282 0



Atanas Georgiev Skatov fell down from Camp#3 while coming back to Base Camp due to rope broken, His body is still missing & 1 sherpa team is onway to search . pic.twitter.com/jABUt2ltaE — Alpine Adventure Guides (@Alpine_Pakistan) February 5, 2021 "Атанас Георгиев Скатов е паднал при слизането от Лагер 3, докато се връщаше към базовия лагер заради скъсване на въже. Тялото му е в неизвестност и екип шерпи го издирва", написаха пакистанците в профила си в "Туитър".



Пaдaнeтo на сливналията e пoтвърдeнo и oт трaкeрa, кoйтo нocи cъc ceбe cи. Oт нeгo cтaвa яcнo, чe Cкaтoв e рeгиcтрирaл рязкa прoмянa в дeнивeлaциятa зa крaткo врeмe.



Скатов е част от мащабна експедиция, целяща зимно изкачване на втория по височина и най-труден връх на планетата.



По-рано организаторите от Seven Summit Trek съобщиха, че опитът за атака на върха е преустановен заради влошаване на времето и групата е тръгнала надолу.



"Времето спря всички атаки към К2 за този сезон. Целият ни екип слезе успешно обратно в Лагер 3 и всички са живи и здрави. В следващите няколко часа ще започне слизането към базовия лагер", написа италианският журналист Алесандре Филипине, който цитира ръководителя на експедицията Чанг Дава Шерпа.



