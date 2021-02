Тенис Германия детронира Сърбия на ATP Cup, Испания също е на полуфинал 05 февруари 2021 | 10:40 Прочетена 206 0



Ян-Ленард Шруф даде аванс на германците след успех над Душан Лайович с 3:6, 6:3, 6:4, но във втория сингъл номер 1 в света Новак Джокович спечели срещу Александър Зверев с 6:7(3), 6:2, 7:5 за 2:36 часа и запази шансовете на “плавите”.



В решителния трети сет Джокович поведе с пробив с 5:4, но в следващия гейм пропусна мачбол и загуби подаването си. Все пак в 12-ия гейм сърбинът стигна до нов пробив и затвори двубоя с втория си мачбол.



Германците стигнаха до успеха, след като на двойки Шруф и Зверев спечелиха срещу Джокович и Никола Чачич със 7:6(4), 5:7, 10:7 за 1:50 часа. That magical SFs moment for #TeamGermany#ATPCup pic.twitter.com/4fWHn3DMFZ — ATPCup (@ATPCup) February 5, 2021

Така Джокович прекъсна серията си от 11 поредни победи в ATP Cup, а това беше последната му среща преди началото на Откритото първенство на Австралия.



На полуфиналите Германия ще играе срещу Русия.



За полуфиналите освен Германия се класира и Испания.



Пабло Кареньо Буста спечели единствената победа в двубоя срещу Гърция, след като надигра Михаил Перволаракис с 6:3, 6:4.



Този успех донесе достатъчно точки на испанците, за да спечелят първото място в група "В".

No problem for @pablocarreno91 #ATPCup | #ESPGRE pic.twitter.com/y6ouj2zSl5 — ATPCup (@ATPCup) February 5, 2021 Испания отново беше без най-голямата си звезда Рафаел Надал, който е с болки в гърба.



"Знаех, че се нуждаем от тази точка. С тази победа се класирахме за полуфиналите, така че беше много важна за нас", каза Кареньо Буста след мача.



Гърция спечели с 2:1, след като във втория сингъл Стефанос Циципас победи Роберто Баутиста Агут със 7:5, 7:5, а на двойки заедно с Перволакис поведоха с 1:0 в първия сет срещу Кареньо-Буста и Марсел Гранойерс, след което испанците се отказаха.

