НБА Кели Убре вкара 40 точки за победа на Голдън Стейт (видео) 05 февруари 2021



147:116 Далас в първия от два поредни мача между двата отбора. Oubre Jr. CAREER-HIGH @KELLYOUBREJR goes off for 40 PTS, 7 3PM in the @warriors road W! #DubNation



GSW/DAL rematch Saturday at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/MK4BtEYOQG — NBA (@NBA) February 5, 2021 Той наниза 7 от 10 стрелби от зоната за три точки, а Стеф Къри отбеляза 28 точки и добави шест асистенции за 30 минути игра.

An electric performance from Kelly Oubre Jr. lifts him to the top of Thursday's #NBAFantasy leaderboard! pic.twitter.com/kiVWPeMTO5 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 5, 2021 Лука Дончич пък бе най-резултатен за Маверикс с 27 точки, докато неговият съотборник Кристапс Порзингис, който бе с около 20 сантиметра по-висок от всеки играч на Уориърс в мача, завърши с 25.



