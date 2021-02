Шампионът на Африка си гарантира полуфинал срещу Байерн

Първенецът на Африка Ал Ахли победи с минималното 1:0 катарския Ал Духаил в двубой от Световното клубно първенство. Така египтяните се класираха за полуфиналите на турнира, където ще се изправят срещу Байерн (Мюнхен) в понеделник. Другата полуфинална двойка е съставена от Палмейрас и Тигрес.



Единственият гол в мача беше отбелязан в 30-ата минута от Хюсеин Ел Шахат, който отправи чудесен удар от дъгата на наказателното поле. Десет минути по-късно неговият съотборник Валтер Бваля също се разписа, но попадението му беше отменено след намесата на ВАР заради тънка засада. През второто полувреме представителите на страната домакин на турнира се опитаха поне да възстановят равенството, но така и не успяха да стигнат до гол.

Egyptian side Al-Ahly advances to the FIFA Club World Cup semi's



Their next opponent: Bayern Munich pic.twitter.com/uQZZV9VdGZ