Германските власти решиха: Ливърпул няма да гостува в Лайпциг

Германските власти няма да разрешат на Ливърпул да влезе на територията на страната за гостуването си в първия мач от осминафиналите в Шампионската лига срещу РБ Лайпциг на 16 февруари заради рестрикциите във връзка с пандемията от COVID-19. Това заяви говорител на министерство на вътрешните работи на Германия, цитиран от ДПА.



Ливърпул може да гостува на РБ Лайпциг в Лондон

Потвърждение на отказа на достъп до Германия дойде след официалното запитване от Лайпциг до властите дали ще бъде направено изключение за островитяните да пътуват до Германия за двубоя. "Правилото за ограничаване на достъпа за пристигащи от Англия бе прието миналия петък и няма специална регулация за професионални спортисти. Федералната полиция информира РБ Лайпциг, че в този случай няма да бъде правено специално изключение", заявиха от министерството.

Liverpool's #UCL round-of-16 first-leg match at RB Leipzig will not be able to take place in Germany