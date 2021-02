Драмата с Везенков преди гръцкото супердерби продължава с пълна сила

Александър Везенков се включи в тренировката на Олимпиакос днес следобед, но все още надеждите за участието му в гръцкото супердерби утре остава под въпрос. Българският национал е изявил желание да излезе на игрището в сблъсъка с вечния враг Панатинайкос, но не на същото мнение е треньорът на „червено-белите” Йоргос Барцокс.

Баскетболният специалист смята, че включването на Саша Везенков е изключително съмнително, тъй като проблемът в коляното не е преодолян. 204-сантиметровото крило все още има болки, но според треньорът му неговото желание и воля оставят възможността за игра отворена.

