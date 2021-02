Ди'Аарън Фокс изригна срещу решението за Мача на звездите: Тъпотия!

Темата за провеждането на 70-ото издание на Мача на звездите в НБА тази година се превръща във все по-дискутирана от страна на анализатори и баскетболисти. Както е известно, НБА и Асоциацията на играчите са постигнали разбирателство демонстративното събитие да се състои дори и във времена на пандемия, като датата е 7 март, а мястото - Атланта. Звездата на Сакраменто Кингс Ди'Аарън Фокс обаче определи това решение като "тъпо", но разбира, че парите стоят в центъра на нещата.

"Ще бъде брутално откровен - това е пълна тъпотия. Щом трябва да носим маски и да спазваме всички мерки по време на мачовете от редовния сезон, каква е логиката да връщаме Мача на звездите тази година? Но все пак е очевидно, че светът се върти около парите. Нека бъде така", обясни Фокс.

De'Aaron Fox doesn't agree with the NBA having an All-Star Game this season. pic.twitter.com/o1gVe4FCf0