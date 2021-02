Брадли Бийл направи нещо, което дори Въздушния не е постигал в кариерата си

Вашингтон Уизардс може и да не се намира в най-доброто си състояние от началото на сезона, но поне звездата на тима Брадли Бийл не спира да доминира над съперниците си. 27-годишният гард продължава да се представя на невероятно ниво и снощи дори успя да подмине легендарния Майкъл Джордан.

Bradley Beal has 17-straight games with 25+ points



That’s the most to start a season since Michael Jordan in 1988-89. pic.twitter.com/NufBcax2Av