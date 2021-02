Киелини: Постъпих глупаво, като отказах на Арсенал

Капитанът на Ювентус Джорджо Киелини разкри, че преди 20 години е отхвърлил възможността да премине в английския Арсенал.



"Поглеждайки назад, постъпих глупаво, като отказах тази оферта. Тогава бях на 16 години и играех в Серия "Ц", а получих огромно предложение в размер на 200 млн. италиански лири (около 100 хил. евро - б.р.). Не се чувствах готов. Ако бях приел, това щеше да създаде впечатлението, че предавам Ливорно", сподели Киелини пред So Foot. Опитният защитник също така призна, че е получил оферта и от Интер. "Една година от Ливорно ми се обадиха на 31 януари, за да ми кажат: "Трябва да подпишеш с Интер". Аз обаче отказах. Бях в четвъртата си година в гимназията и не исках да ходя никъде", добави 36-годишният Киелини.

“In hindsight, I was a fool to decline that offer (from Arsenal). I was 16, I was playing in Serie C...Accepting it would’ve given me the impression of betraying Livorno.”



