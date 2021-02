Решено е: Ще има Мач на звездите в НБА

Ще има Мач на звездите в НБА тази година. Лигата и Асоциацията на играчите са постигнали разбирателство демонстративното събитие да се проведе на 7 март в "Стейт Фарм Арена" в Атланта, съобщи Шамс Чарания от "The Athletic". Преди няколко дни от ESPN обявиха, че форматът на 70-ото издание ще включва традиционен сблъсък между Изтока и Запада, като също така се планира да има и конкурс по умения.

