Милан отказал две оферти за преотстъпване на свое крило

От Милан са отвърлили две оферти за наем за крилото си Йенс Петер Хауге през януарския трансферен прозорец, съобщава "Гадзета дело спорт". Става въпрос за предложения от германския Байер (Леверкузен) и английския Саутхамптън.

Само преди два дни 21-годишният норвежец беше оставен извън състава на тима за елиминациите в Лига Европа. Според изданието Хауге бил разочарован от това решение, за което знаел предварително. Въпреки това оттам допълват, че по този начин играчът най-вероятно ще получи повече възможности в мачовете от Серия "А". Младият талант има цели шест гола в осем мача в Лига Европа през този сезон. Три от тях са в квалификациите с екипа на бившия му отбор Бодьо/Глимт, а останалите три са за "росонерите" в груповата фаза.

