Дуейн Уейд: Това е най-добрият ЛеБрон, който съм виждал някога

Легендата на Маями Хийт и трикратен шампион с "горещите" Дуейн Уейд засипа с похвали своя бивш съотборник ЛеБрон Джеймс. Въпреки че вече е на 36 години - възраст, на която много играчи вече започват да увяхват, Краля продължава да е лидер на Лос Анджелис Лейкърс и да бележи средно по 25 точки на мач за шампионите. "Сега гледам представянето му и се питам дали този човек има някаква слабост в играта си", започна Уейд. "ЛеБрон може да прави всичко, като дори вече стреля по 40% от тройката и няма проблем да търси коша от логото. Да не говорим за стрелбата му от средно и играта му на пост. Все още е способен да те залепи за земята със забивка. Качеството му да чете играта се подобри толкова, защото той умее да забелязва всичко на паркета. Смятам, че това е най-добрият ЛеБрон, който съм виждал някога", добави Светкавицата в подкаста "No Chill with Gilbert Arenas". Dwyane Wade talking about LeBron and how great he is at this age > pic.twitter.com/ocHifaSE0t — NBA Retweet (@RTNBA) February 3, 2021 Джеймс оставя средно по 25.0 точки, 7.7 борби и 7.5 асистенции при 49% стрелба от полето и 41% от тройката в 22 мача този сезон.

