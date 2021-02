Тежък удар по Панатинайкос преди дербито с вечния враг

Гардът на баскетболния Панатинайкос Неманя Недович няма да играе в супердербито от Евролигата срещу Олимпиакос утре вечер. Причината за това е контузия в прасеца, получена след вчерашната тренировка на състава на Одед Каташ.

Breaking: Nemanja Nedovic it OUT with a strain. He will miss the derby vs Olympiacos on Friday. #paobc