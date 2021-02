Моторни спортове Ромен Грожан ще кара в Индикар през 2021-а година 04 февруари 2021 | 11:58 Прочетена 89 0



Бившият пилот във Формула 1 Ромен Грожан ще продължи своята състезателна кариера в американските Индикар серии през 2021 година. New year, new challenge! Super excited to go racing with @DaleCoyneRacing this year in @IndyCar .

I'll be racing the Dale Coyne racing #51 with @RickWareRacing#r8g #indycar @MindMazeTech pic.twitter.com/Zhjcn3kgsN — Romain Grosjean (@RGrosjean) February 3, 2021 Французинът, който остана без място на стартовата решетка във Формула 1 след раздялата си с тима на Хаас в края на миналата година, ще се състезава за тима на Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing и ще пилотира болида задвижван от агрегат на Honda. Грожан обаче ще участва само в 13 от 17-е предвидени за 2021 година състезания в Индикар, като ще пропусне четирите овални състезания „Тексас“ (1 и 2 май), „Индианаполис 500“ (30 май) и „Гейтуей“ (21 август). Formula 1 Veteran Romain Grosjean Joins Dale Coyne Racing with RWR for 2021 NTT INDYCAR SERIES Season https://t.co/CKvTR9LThG — Dale Coyne Racing (@DaleCoyneRacing) February 3, 2021 Французинът първоначално е възнамерявал да участва и на овалите, но неговата ужасяваща катастрофа по време на Гран При на Бахрейн във Формула 1 през миналата година е променила решението му. В бъдеще то отново може да бъде променено, но поне през 2021 година френският състезател ще пропусне тези четири старта. В Индикар той ще се състезава в болида с номер 51, като все още не е ясно кой пилот ще управлява автомобила по време на овалните състезания. В своята кариера във Формула 1, Грожан има записани общо 179 старта за отборите на Рено, Лотус и Хаас между 2009 и 2020. В тях той регистрирани 10 качвания на почетната стълбичка, 391 точки и 1 най-бърза обиколка. Сезон 2021 в Индикар стартира на 18 април в Гран При на Алабама на „Барбър Моторспорт Парк“.

