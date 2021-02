Тенис Фонини и Беретина изпратиха Италия на полуфинал в ATP Cup 03 февруари 2021 | 11:37 Прочетена 128 0



Фабио Фонини спечели първия сингъл срещу Беноа Пер с 6:1, 7:6(2), а Матео Беретини затвърди успеха на Италия след 6:4, 6:2 срещу Гаел Монфис във втория мач на сингъл.

#TeamItaly | #ATPCup pic.twitter.com/eWuaAi094p — ATPCup (@ATPCup) February 3, 2021 В третия мач на двойки французите взеха утешителна победа, след като Никола Маю и Едуар Роже-Васлен надиграха Симоне Болели и Андреа Вавасора с 6:3, 6:4.

This is @ATPCup doubles at its best!



Take a bow, fellas



Andrea Vavassori | @BolelliSimone | @nmahut | @ERogerVasselin pic.twitter.com/g47vGV5lI6 — ATP Tour (@atptour) February 3, 2021 В среща от група "А" Германия победи Канада с 2:1 и канадците загубиха шансове за следващата фаза.



Ян-Ленард Щруф победи Милош Раонич със 7:6(4), 7:6(4), а Александър Зверев затвърди успеха на Германия след победа над Денис Шаповалов с 6:7(5), 6:3, 7:6(4).

В протоколния мач на двойки канадците Стивън Диез и Питър Полански победиха Кевин Кравиц и Андреас Мийс със 7:6(4), 6:7(8), 10:3.



