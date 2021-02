НБА Кайри започна, а Дюрант и Хардън довършиха Клипърс в страхотен сблъсък 03 февруари 2021 | 05:40 Прочетена 180 0



копирано

Отборът на Бруклин Нетс изигра може би най-добрия си мач от прословутата размяна за суперзвездата Джеймс Хардън. Въпреки че имаха проблеми със затварянето на мача, "мрежите" успяха да преборят лидера на Западната конференция Лос Анджелис Клипърс с крайното 124:120 (24:32, 33:26, 31:32, 36:30) в голямото дерби от НБА тази нощ. Феноменален мач направи гардът на Бруклин Кайри Ървинг, който не спираше да вкарва все по-трудни и по-трудни стрелби, за да се поздрави с цели 39 точки след финалната сирена. GOT IT DONE.#BROOKLYNTOGETHER pic.twitter.com/Y2p3snPdxn — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 3, 2021 Воденият от легендата Стив Неш тим вече е спечелил пет от последните си шест мача и се настани на втората позиция в Източната конференция с баланс от 14 победи и 9 загуби. Клипърс пък изгубиха лидерството на Запад и се смъкнаха до третото място с актив от 16 успеха и 6 поражения, веднага след Юта Джаз и градския враг Лейкърс. James Harden

23 PTS - 11 REB - 14 AST



Kyrie Irving

39 PTS - 5 REB - 2 BLK - 65% FG



Kevin Durant

28 PTS - 9 REB - 85% FG



Deadly pic.twitter.com/RwLxKmejiK — NBA Central (@TheNBACentral) February 3, 2021 Любопитното е, че Бруклин проведе голяма част от двубоя с ниска петица, тъй като крилото Джеф Грийн замести центъра ДиАндре Джордан при титулярите. Това се оказа печеливш ход и "мрежите" дори успяха да спечелят борбата с 44-39, а също така превъзмогнаха двуцифрен дефицит във втората четвърт по пътя към победата. Двубоят започна доста слабо за домакините и още след първите шест минути резултатът бе 6:18 в полза на Клипърс след страхотно начало на лидера на гостите Кауай Ленърд. Кайри Ървинг обаче се разигра към края на частта, а с влизането на Джордан от пейката нюйоркчани добиха самочувствие и успяха да се доближат на само две точки пасив от своя съперник. Крехката разлика в резултата се запази до самия край на полувремето - 57:58 в полза на калифорнийци. В третата четвърт започна истинската наказателна акция на Кайри Ървинг. Плеймейкърът на "мрежите" наниза 14 точки в частта, но от другата страна Ел Ей неутрализираше опитите му и се държеше стабилно в двубоя - 88:88 след 36 минути игра. Клипърс дори поведоха с пет точки по средата на последната четвърт, но вездесъщият Ървинг отново "избухна" и промени резултата в полза на Бруклин - 107:102 с 4 минути до края. Въпреки това Клипърс останаха много близо до това да обърнат мача от 10 точки пасив при оставащи едва 1:55 на часовника, но този път треньорският щаб на "мрежите" си бе взел поука от загубата от Вашингтон и не позволи второ поредно подаряване на мач - 124:120. Кайри Ървинг вкара 39-те си точки при 15/23 стрелба от полето и 6/8 от тройката. Кевин Дюрант добави 28 точки и 9 борби при 11/13 стрелба от игра, Джеймс Хардън записа още един "трипъл-дабъл" - 23 точки, 11 борби и 14 асистенции, а Джо Харис отбеляза 13 точки. За Клипърс над всички бе лидерът Кауай Ленърд с 33 точки, 5 борби, 5 асистенции и 4 отнети топки, Пол Джордж вкара 26 точки и направи 6 асистенции, Никола Батум добави 21 точки и 6 борби, а Маркъс Морис завърши вечерта с 16 точки. 0



копирано

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 180

1