Ман Юнайтед 3:0 Саутхамптън, гостите с човек по-малко

Манчестър Юнайтед и Саутхамптън играят при 2:0 в среща от 22-ия кръг на Премиър лийг. Александър Янкевич получи червен картон за грубо нарушение още във втората минута. Домакините откриха в 18-ата минута благодарение на Аарън Уан-Бисака, който се възползва от отлично центриране на Люк Шоу на далечната греда.

Оле Гунар Солскяер дава почивка на избрания по-рано днес за играч на месеца Пол Погба, а в средата на терена започват Скот Мактоминей и Фред. Четворката в отбрана е без промени от сблъсъка с Арсенал, а в предни позиции са Мейсън Грийнууд, Бруно Фернандеш, Маркъс Рашфорд, които ще трябва да подпомагат Единсон Кавани, който е на върха на атаката.

