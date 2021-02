Франция Вилаш-Боаш подаде оставка заради нежелан входящ трансфер 02 февруари 2021 | 15:46 - Обновена Прочетена 1009 0



"Подадох оставка, тъй като не съм съгласен с политиката на клуба по спортно-техническите въпроси. Не искам нищо от Олимпик Марсилия. Не искам пари", каза треньорът на пресконференция. "Ръководството все още не ме е информирало дали приема оставката. Ако каже "не", ще продължа да водя отбора. Пак казвам - не искам пари, просто искам да напусна", добави Вилаш-Боаш. "Един от новите футболисти, които привлякохме през зимния трансферен прозорец - Оливие Нчам от Селтик, не беше желан от мен. Това е играч, на който казах “не“. Не знаех за неговия трансфер. Разбрах за него едва когато се събудих и посетих сайт за отбора”, каза още португалецът. Marseille manager Andre Villas-Boas offered his resignation in a press conference earlier today



Marseille manager Andre Villas-Boas offered his resignation in a press conference earlier today

It comes after the club signed Olivier Ntcham against his wishes... pic.twitter.com/vo78MmgeDo — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 2, 2021

