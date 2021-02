Тенис Испания стартира ATP Cup без Надал, но с победа 02 февруари 2021 | 15:12 Прочетена 161 0



Иберийците се наложиха с 3:0 над домакина Австралия, а Надал се оттегли от участие часове преди срещата заради болки в гърба.

#TeamSpain | #ATPCup pic.twitter.com/RJ6DrifvGp — ATPCup (@ATPCup) February 2, 2021 Пабло Кареньо-Буста спечели първия сингъл срещу Джон Милман с 6:2, 6:4, а Роберто Баутиста-Агут гарантира успеха след 4:6, 6:4, 6:4 над Алекс Де Минор в мача на първите ракети.

В двубоя на двойки европейците оформиха успеха си, след като Кареньо-Буста и Марсел Гранойерс надделяха над Джон Пиърс и Люк Савил с 6:4, 7:5.

Русия започна с победа с 2:1 над Аржентина в група "D".



Андрей Рубльов даде аванс на "Сборная" след категоричен успех с 6:1, 6:2 над Гуидо Пея, а Даниил Медведев надделя във втория сингъл над Диего Шварцман със 7:5, 6:3.

