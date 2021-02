Има само един начин Зидан да остане начело на Реал Мадрид

Зидан излезе от карантината си, но Перес също се зарази с коронавирус

През януари Реал Мадрид бе изхвърлен от два различни турнира и по този начин испанският гранд, в рамките на много кратък период от време, на практика загуби възможността да се пребори за три трофея. Атлетик Билбао спря "лос бланкос" за Суперкупата на Испания, третодивизионният Алкояно шокира мадридчани за Купата на краля, а домакинското поражение от Леванте през изминалия уикенд остави тима на вече цели 10 точки от първото място в Ла Лига, като лидерът Атлетико Мадрид е и с мач по-малко. Остава все пак още един фронт и той е доста важен - Шампионската лига. Именно най-престижният европейски клубен турнир може да се окаже спасителният пояс за наставника на "белите" Зинедин Зидан . Само триумф в Шампионската лига ще позволи на легендарния французин да запази поста си след края на настоящия сезон, твърди AS. Ако мадридчани обаче не успеят да станат за рекордния 14-и път в историята европейски клубни първенци, то Зизу със сигурност ще си тръгне от " Сантиаго Бернабеу ".За да грабнат 14-ата корона, "лос меренгес" трябва да се справят първо на 1/8-финалите с впечатляващия италиански тим Аталанта , който миналата година бе на косъм от полуфиналите в Шампионската лига, но допусна драматично поражение на 1/4-финалите от Пари Сен Жермен . Мачовете на Реал Мадрид с клуба от Бергамо са на 24 февруари и 10 март.Зидан има под 25 дена да подготви тима за първата среща с Аталанта (в Бергамо), а от AS очакват французинът да прави чести ротации на състава в мачовете от Ла Лига до сблъсъка с италианците. Между 7 и 21 февруари мадридчани имат 4 срещи за първенство - гостуване на Уеска , две поредни домакинства - на Валенсия Хетафе , а точно преди двубоя с Аталанта - гостуване на Валядолид . Според AS Зидан ще дава често почивка на капитана Серхио Рамос , който от средата на януари лекува травма, а в края на март ще навърши 35 години. Освен това защитникът, по всичко личи, няма да продължи договора си с клуба и вероятно кара последния си сезон в Реал Мадрид.Трябва да се отбележи, че под ръководството на Зизу Реал Мадрид спечели 3 от 13-те си европейски клубни титли, при това поредни - 2016, 2017, 2018. Въпреки това, в първия си период начело на "лос бланкос", Зидан можеше да разчита на Кристиано Роналдо , а португалската суперзвезда вече защитава цветовете на Ювентус . Освен това в последните два сезона в Шампионската лига "белите" не успяват да преодолеят 1/8-финалите и задачата пред Зидан се очертава да бъде доста тежка, отбелязват от AS.