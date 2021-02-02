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следващ:
13.02.2021

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Бруно Акрапович
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

11-те на ЦСКА-София и Ботев (Враца)

02 февруари 2021 | 14:12 - Обновена
Прочетена 1807
11-те на ЦСКА-София и Ботев (Враца)
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Наставникът на ЦСКА-София Бруно Акрапович избра стартовия състав за контролата срещу Ботев (Враца), която ще се проведе днес от 15.00 часа на стадион "Българска армия".

Сред резервите е включен новото попълнение Федерико Варела, който ще се появи след почивката. Шанс през втората част ще получи и Бисмарк Чарлс, който кара проби в тима.

ЦСКА-СОФИЯ - БОТЕВ (ВРАЦА)

ЦСКА-СОФИЯ: 1. Густаво Бусато, 11. Петър Занев, 2. Юрген Матей, 28. Пламен Гълъбов, 21. Амос Юга, 18. Брадли Мазику, 20. Tиаго Родригез, 15. Тибо Вион, 9. Адалберто  Пеняранда, 22. Али Соу, 10. Георги Йомов

Резерви: 25. Димитър Евтимов, 19. Иван Турицов, 8. Греъм Кери, 23. Ахмед Ахмедов, 24. Джером Синклер,  7. Енрике Рафаел, 3. Жеферсон Телес, 5. Федерико Варела, 6. Бисмарк Чарлс, 30. Радослав Живков

БОТЕВ (ВРАЦА): 33. Красимир Костов, 3. Мартин Николов, 37. Венцислав Керчев, 7. Чавдар Ивайлов, 9. Даниел Генов, 10. Петър Атанасов, 18. Илия Миланов, 24. Аласан Ндиайе, 22. Никола Колев, 20. Дориан Христовски, 81. Атанас Зехиров

Резерви: 1. Христо Митов, 34. Дамян Дамянов, 16. Петър Генчев, 5. Костадин Ничев, 19. Ангел Цолов, 14. Димитър Буров, 6. Даниел Гаджев, 23. Христо Златински, 8. Педро Лагоа, 30. Валери Домовчийски, 88. Том, 21. Виктор Василев, 15. Мирослав Маринов


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Спортни новини		 Прочетена 1807

Добави коментар ›› Коментари (6)

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(Гост) 6
отговор
02 февруари 2021 | 14:46

Първите ПРИПОЦИ и ТИРЕЙЦИ от ДЪРЖАВНИЯ обор, нямат място под статиите на ВЕЛИКИЯ ЦСКА. Рейтинг: 0 0

Крачол
(Гост) 5
отговор
02 февруари 2021 | 14:36

Нито титла ще видим нито лига европа нито нищо санкарета антов алито ако може и йомов да се продадат пък ще играят останалите ботове ... и ще купуват от втора лига на турция Рейтинг: 0 1

Пунта Мара
(Гост) 4
отговор
02 февруари 2021 | 14:32

Честит ПРАЗНИК на всички ПРИПОЗНАВАЧИ на "цска ТИРЕ софия", с пожелание ПО-БЪРЗО ЗАВРЪЩАНЕ в родния Ловеч!!! Рейтинг: 4 3

Пунта Мара
(Гост)
02 февруари 2021 | 14:33

Как какъв ПРАЗНИК, че днес е 02.02.2021г!!! Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Ушев пеедалл
(Гост)
02 февруари 2021 | 14:46

Лааапаай македонския ГРЕЕЗДЕЙЙЙ... Рейтинг: 1 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Припознал Ганчев
(Гост) 2
отговор
02 февруари 2021 | 14:28

Имам усещането, че любимото ми Тире ще духа супата. Рейтинг: 5 1

iceman
(Гост) 1
отговор
02 февруари 2021 | 14:24

Ами сега без защитници какво ще правим? Взеха парите за Антов и..... Рейтинг: 1 0

Защитници
(Гост)
02 февруари 2021 | 14:26

Има достатъчно Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						


								

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                  Проф. Галунов: БСП няма да се откаже от Радев, ГЕРБ да не пазят в тайна кандидата си

                
              

              

                
                  ЦИК иска 1,2 млн. лв. за допълнителни възнаграждения в СИК и РИК
                
                
                  ЦИК иска 1,2 млн. лв. за допълнителни възнаграждения в СИК и РИК

                
              

              

                
                  Епидемиолог: Ще ограничим COVID с минимум 70% ваксинационно покритие
                
                
                  Епидемиолог: Ще ограничим COVID с минимум 70% ваксинационно покритие

                
              

              

                
                  Самоубийство в Бургас, водолази издирват тялото на жена 
                
                
                  Самоубийство в Бургас, водолази издирват тялото на жена 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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