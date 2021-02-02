11-те на ЦСКА-София и Ботев (Враца)

Наставникът на ЦСКА-София Бруно Акрапович избра стартовия състав за контролата срещу Ботев (Враца), която ще се проведе днес от 15.00 часа на стадион "Българска армия".
Сред резервите е включен новото попълнение Федерико Варела, който ще се появи след почивката. Шанс през втората част ще получи и Бисмарк Чарлс, който кара проби в тима.
ЦСКА-СОФИЯ - БОТЕВ (ВРАЦА)
ЦСКА-СОФИЯ: 1. Густаво Бусато, 11. Петър Занев, 2. Юрген Матей, 28. Пламен Гълъбов, 21. Амос Юга, 18. Брадли Мазику, 20. Tиаго Родригез, 15. Тибо Вион, 9. Адалберто Пеняранда, 22. Али Соу, 10. Георги Йомов
Резерви: 25. Димитър Евтимов, 19. Иван Турицов, 8. Греъм Кери, 23. Ахмед Ахмедов, 24. Джером Синклер, 7. Енрике Рафаел, 3. Жеферсон Телес, 5. Федерико Варела, 6. Бисмарк Чарлс, 30. Радослав Живков
БОТЕВ (ВРАЦА): 33. Красимир Костов, 3. Мартин Николов, 37. Венцислав Керчев, 7. Чавдар Ивайлов, 9. Даниел Генов, 10. Петър Атанасов, 18. Илия Миланов, 24. Аласан Ндиайе, 22. Никола Колев, 20. Дориан Христовски, 81. Атанас Зехиров
Резерви: 1. Христо Митов, 34. Дамян Дамянов, 16. Петър Генчев, 5. Костадин Ничев, 19. Ангел Цолов, 14. Димитър Буров, 6. Даниел Гаджев, 23. Христо Златински, 8. Педро Лагоа, 30. Валери Домовчийски, 88. Том, 21. Виктор Василев, 15. Мирослав Маринов
(Гост) 6
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Първите ПРИПОЦИ и ТИРЕЙЦИ от ДЪРЖАВНИЯ обор, нямат място под статиите на ВЕЛИКИЯ ЦСКА. Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
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Нито титла ще видим нито лига европа нито нищо санкарета антов алито ако може и йомов да се продадат пък ще играят останалите ботове ... и ще купуват от втора лига на турция Рейтинг: 0 1
(Гост) 4
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Честит ПРАЗНИК на всички ПРИПОЗНАВАЧИ на "цска ТИРЕ софия", с пожелание ПО-БЪРЗО ЗАВРЪЩАНЕ в родния Ловеч!!! Рейтинг: 4 3
(Гост)
Как какъв ПРАЗНИК, че днес е 02.02.2021г!!! Рейтинг: 0 0
(Гост)
Лааапаай македонския ГРЕЕЗДЕЙЙЙ... Рейтинг: 1 0
(Гост) 2
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Имам усещането, че любимото ми Тире ще духа супата. Рейтинг: 5 1
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Ами сега без защитници какво ще правим? Взеха парите за Антов и..... Рейтинг: 1 0
(Гост)
Има достатъчно Рейтинг: 0 0