11-те на ЦСКА-София и Ботев (Враца)

Наставникът на ЦСКА-София Бруно Акрапович избра стартовия състав за контролата срещу Ботев (Враца), която ще се проведе днес от 15.00 часа на стадион "Българска армия". Сред резервите е включен новото попълнение Федерико Варела, който ще се появи след почивката. Шанс през втората част ще получи и Бисмарк Чарлс, който кара проби в тима. ЦСКА-СОФИЯ - БОТЕВ (ВРАЦА) ЦСКА-СОФИЯ: 1. Густаво Бусато, 11. Петър Занев, 2. Юрген Матей, 28. Пламен Гълъбов, 21. Амос Юга, 18. Брадли Мазику, 20. Tиаго Родригез, 15. Тибо Вион, 9. Адалберто Пеняранда, 22. Али Соу, 10. Георги Йомов Резерви: 25. Димитър Евтимов, 19. Иван Турицов, 8. Греъм Кери, 23. Ахмед Ахмедов, 24. Джером Синклер, 7. Енрике Рафаел, 3. Жеферсон Телес, 5. Федерико Варела, 6. Бисмарк Чарлс, 30. Радослав Живков БОТЕВ (ВРАЦА): 33. Красимир Костов, 3. Мартин Николов, 37. Венцислав Керчев, 7. Чавдар Ивайлов, 9. Даниел Генов, 10. Петър Атанасов, 18. Илия Миланов, 24. Аласан Ндиайе, 22. Никола Колев, 20. Дориан Христовски, 81. Атанас Зехиров Резерви: 1. Христо Митов, 34. Дамян Дамянов, 16. Петър Генчев, 5. Костадин Ничев, 19. Ангел Цолов, 14. Димитър Буров, 6. Даниел Гаджев, 23. Христо Златински, 8. Педро Лагоа, 30. Валери Домовчийски, 88. Том, 21. Виктор Василев, 15. Мирослав Маринов

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