Куман: Не съм сигурен дали Меси ще остане, но имам надежди

"I'm not confident (he’ll stay) but I'm hopeful. I still don't see Leo Messi in another shirt other than the Barca shirt." pic.twitter.com/Uh8l6LWNuL — The Athletic UK (@TheAthleticUK) February 2, 2021 Преди да започне сезонът, ние си поговорихме в неговата къща. Направихме планове и той беше много ентусиазиран. Лека-полека той прие тази ситуация. Вижте как той играе през последните седмици. Много е отдаден на клуба и отбора, но никой не знае какво ще се случи в бъдеще. Наслаждавам се на това да бъда негов треньор. Ако можеш да видиш неговите качества във всяка една тренировка, това е невероятно. Все още не виждам Меси с фланелка, различна от тази на Барса. Не съм сигурен дали той ще остане, но имам надежди, защото той продължава да бъде голям играч и все още печели мачове за отбора”, заяви Куман в интервю за The Athletic. Наставникът на Барселона Роналд Куман коментира ситуацията с Лионел Меси от миналото лято, когато аржентинецът искаше да напусне “ Камп Ноу ”, но клубът не му позволи да го направи.“Той не беше доволен, че е част от отбор, който загуби с 2:8 от Байерн (Мюнхен) в четвъртфиналите на Шампионската лига. Разбира се, че беше ядосан, искаше да напусне клуба. Това беше труден момент, защото той продължава да бъде най-добрият играч, но беше ядосан заради някои ситуации в клуба. Това, което аз казах на клуба, беше: “Всичко е наред, това не е мой проблем, а такъв между клуба и Меси. Трябва да го разрешите”. В крайна сметка, оттам ми отговориха: “Няма да го продаваме, той остава”. Това беше труден момент за Лео, но накрая го прие. Знаех, че той има проблеми с клуба, и останах настрана от тези неща. Казах на Лео: “Ако останеш, ще бъда много щастлив. Ако ли не, решението е твое и трябва да се разбереш с клуба. Ако останеш, ще бъдеш част от тима и ще си на позиция, в която да извлечеш най-доброто от себе си”.Преди да започне сезонът, ние си поговорихме в неговата къща. Направихме планове и той беше много ентусиазиран. Лека-полека той прие тази ситуация. Вижте как той играе през последните седмици. Много е отдаден на клуба и отбора, но никой не знае какво ще се случи в бъдеще. Наслаждавам се на това да бъда негов треньор. Ако можеш да видиш неговите качества във всяка една тренировка, това е невероятно. Все още не виждам Меси с фланелка, различна от тази на Барса. Не съм сигурен дали той ще остане, но имам надежди, защото той продължава да бъде голям играч и все още печели мачове за отбора”, заяви Куман в интервю за The Athletic.

