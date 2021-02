Уникален финален рейд на ЛеБрон срещу Атланта

The FLASHIEST of @KingJames' 9 assists tonight, from EVERY ANGLE! pic.twitter.com/gu6ai8ceLY — NBA (@NBA) February 2, 2021

Домакините бяха намалили изоставането си от 10 точки до една точка, когато Джеймс отбеляза тройка 1:12 минути преди края и даде нов тласък на играта на Лейкърс. След това Леброн се върна назад и блокира изстрел на Клинт Капела.

В последвалата атака на шампионите главно действащо лице отново бе Краля, който не сбърка при стрелбата и даде преднина от шест точки на отбора си. В оставащите 19 секунди Джеймс записа още четири точки и осигури победата на Лейкърс.

Тре Йънг беше най-полезен за Атланта с 25 точки и 16 асистенции.

Леброн Джеймс отбеляза 21 точки, включително последните девет точки за Лейкърс в мача, и направи решаващи намеси в защита, с които помогна на гостуващия Лос Анджелис да запише победа срещу Атланта Хоукс със 107:99.Антъни Дейвис бе най-резултатен за тима от Лос Анджелис с 25 точки, а Денис Шрьодер записа 16 срещу бившите си съотборници.