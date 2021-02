Зимни спортове Ню Йорк Рейнджърс се разделя с ДеАнджело след боя с Алекс Георгиев 02 февруари 2021 | 10:22 - Обновена Прочетена 73 0



#NYR Tony DeAngelo takes the back page of the @nypost tomorrow pic.twitter.com/50bRkHJjjG — Mollie Walker (@MollieeWalkerr) February 1, 2021

Една от причините за това стана инцидента между ДеАнджело и вратаря с български корени Александър Георгиев в съблекалнята след съботната домакинска загуба с 4:5 след продължение от Питсбърг. Двамата се сбили след забележка от страна на защитника към Георгиев.

Georgie is my new favorite Ranger of all time. #NYR pic.twitter.com/G33MwQ3dJX — Crusty Ruffles (@crustyruffles) January 31, 2021 Ню Йорк Рейнджърс няма да разчита повече на защитника Тони ДеАнджело, съобщи генералният мениджър на отбора от Националната хокейна лига Джеф Гортън.Една от причините за това стана инцидента между ДеАнджело и вратаря с български корени Александър Георгиев в съблекалнята след съботната домакинска загуба с 4:5 след продължение от Питсбърг. Двамата се сбили след забележка от страна на защитника към Георгиев. "На този етап не можем да кажем какво точно ще се случи с ДеАнджело. Той е изваден от състава и в момента търсим вариант да заиграе в друг отбор. Работим по въпроса. Смятаме, че това е най-правилното решение", коментира Гортън. В Рейнджърс като цяло са недоволни от представянето на ДеАнджело през сезона, като на 14 януари той получи наказание за неспортсменско поведение при загубата с 0:4 от Ню Йорк Айлъндърс и трябваше да пропусне следващите два мача на тима. Защитникът има само 1 асистенция в шест срещи през кампанията и е с коефициент на полезност "минус 6".



През миналия сезон ДеАнджело беше шести в лигата при бранителите с 53 точки (18 гола и 35 асистенции в 68 двубоя, а през октомври подписа нов договор 2-годишен с Ню Йорк Рейнджърс на стойност 9.6 милиона долара.



ДеАнджело беше заменен в състава от Антъни Битето, който дебютира с 14:51 игрови минути при успеха над Питсбърг с 3:1 тази нощ. Георгиев пък остана резерва на другия руски страж в отбора Игор Шестьоркин.

