Тенис Болки в кръста измъчват Надал 02 февруари 2021 | 09:13



"Решихме с отбора на Испания и с моя екип да не играя в днешния първи мач от АТP Cup в Мелбърн, тъй като все още имам болки в кръста. Надявам се да бъда по-добре за четвъртък", съобщи Надал в социалните мрежи.

Hi all, we have decided with #TeamSpain and my team, to not play today the first match of the @ATPCup here in #Melbourne since I have a stiff low back. Hopefully I’ll be better for Thursday. We have a strong team, all the to @pablocarreno91 @BautistaAgut & @M_Granollers #vamos — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 2, 2021 Той ще бъде заменен във втория сингъл от Роберто Баутиста Агут, който ще се изправи срещу Алекс Де Минор.

Afternoon practice in the Melbourne sun for @RafaelNadal pic.twitter.com/Ad7Lzznec7 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2021 В първия мач поединично Пабло Кареньо-Буста играе срещу Джон Милман.

