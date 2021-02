ММА Бен Аскрен: Джейк Пол е най-мразената личност в САЩ 02 февруари 2021 | 08:52 - Обновена Прочетена 107 0



копирано





Аскрен реши да се оттегли, защото имал проблеми с бедрото, но примамливата оферта на Пол го върна в бойните спортове. Бен разкри, че ще изкара много повече пари от боя с Пол, отколкото в клетката. Добрата новина за Пол е, че Аскрен е трагичен в стойка и това е причината звездата от YouTube да избере точно него.



Двамата не спират да се лаят из социалните мрежи, с което целят привличане на повече продадени PPV, което ще донесе повече пари в джобовете им. В социалните мрежи Бен пусна гласуване, с което феновете да изберат най-мразената личност в САЩ.



В гласуването се включиха близо 19 000 души и 53 % от тях смятат, че Пол е най-мразен. Ето какво написа Аскрен, след като разбра резултатите от гласуването: Бившият ММА шампион Бен Аскрен продължава да промотира боксовата си среща с Джейк Пол. Преди няколко дни стана ясно, че двамата ще се боксират през април. "Funky" се оттегли от ММА, след като навлезе в серия от 2 поредни загуби с приключване. Той беше нокаутиран от Хорхе Масвидал за 5 секунди, а след това и Деймиън Мая го удуши.Аскрен реши да се оттегли, защото имал проблеми с бедрото, но примамливата оферта на Пол го върна в бойните спортове. Бен разкри, че ще изкара много повече пари от боя с Пол, отколкото в клетката. Добрата новина за Пол е, че Аскрен е трагичен в стойка и това е причината звездата от YouTube да избере точно него.Двамата не спират да се лаят из социалните мрежи, с което целят привличане на повече продадени PPV, което ще донесе повече пари в джобовете им. В социалните мрежи Бен пусна гласуване, с което феновете да изберат най-мразената личност в САЩ.В гласуването се включиха близо 19 000 души и 53 % от тях смятат, че Пол е най-мразен. Ето какво написа Аскрен, след като разбра резултатите от гласуването: "Вече е официално. След милиони хора, които гласуваха стана ясно, че Джейк Пол е най-мразената личност в САЩ." View this post on Instagram A post shared by Ben Askren (@benaskren) mma.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 107

1