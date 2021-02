ЦСКА Пардю има оферта от Англия, може да напусне ЦСКА-София 02 февруари 2021 | 04:43 - Обновена Прочетена 197 0



копирано

Спортният директор на ЦСКА-София Алън Пардю е сред вариантите за нов мениджър на АФК Уимбълдън, който играе в английската Лига 1, написа The Athletic. Ръководството на "доновете" търси кой да наследи Глин Ходжис, който разтрогна по взаимно съгласие в събота след поражението с 0:2 от МК Донс. 59-годишният Пардю е готов да се хвърли в предизвикателството, смятат в Англия. Специалистът иска да се върне към мениджърската работа, а феновете със сигурност биха одобрили евентуално негово назначение, защото той е роден в Уимбълдън. Son of Wimbledon Alan Pardew wants to be the Dons’ new don. He’s currently CSKA Sofia’s technical director but I can’t think of an Uncle Bulgaria gag. He wants to come, though. Emma Hayes or Pards? https://t.co/QzUrAISPkO — Matt Slater (@mjshrimper) February 1, 2021 Най-доброто постижение в кариерата на Пардю е петото място с



Уимбълдън е в серия от 11 мача без победа и се намира на 21-о място в класирането, само на точка над зоната на изпадащите. Най-доброто постижение в кариерата на Пардю е петото място с Нюкасъл във Висшата лига през 2012 година, когато беше избран и за мениджър на годината в Англия. Той може да се похвали и с два финала за ФА Къп.Уимбълдън е в серия от 11 мача без победа и се намира на 21-о място в класирането, само на точка над зоната на изпадащите.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 197 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1