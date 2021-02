Ливърпул привлече още един защитник, но загуби Матип

Liverpool have completed the signing of Schalke central defender Ozan Kabak on a six-month loan with an option to buy. #DeadlineDay — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 1, 2021

Jürgen Klopp has confirmed Joel Matip is set to miss the remainder of the 2020/21 season due to an ankle ligament injury. — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021

Liverpool announce the signing of Ozan Kabak from Schalke on a loan until the end of the season.



Liverpool have their defenders pic.twitter.com/14P4WOdUxA — B/R Football (@brfootball) February 1, 2021

Liverpool have completed the signing of 19-year-old goalkeeper Liam Hughes from Celtic. One for the U23 setup.#LFC pic.twitter.com/BEGM2FgZEc — Neil Jones (@neiljonesgoal) February 1, 2021

Ливърпул финализира и трансфера на Озан Кабак от Шалке. 20-годишният защитник пристига под наем до края на сезона с опция за закупуване през лятото. Само преди часове мърсисайдци официално привлякоха и Бен Дейвис от Престън Причината "червените" да вземат двама централни бранители в последния ден от зимния трансферен прозорец стана ясна. От клуба обявиха стана ясно, че Жоел Матип няма да играе до края на сезона. Той се присъединява към тежко контузените Върджил ван Дайк и Джо Гомес , които също е малко вероятно да се появят на терена през настоящата кампания.Ливърпул ще плати първоначално 1 милион лири наем на Кабак до края на сезона. През лятото клубът може да го закупи за сумата от 18 милиона паунда.20-годишният турски национал пристигна в Германия през януари 2019 г., когато премина от Галатасарай Щутгарт . Шест месеца по-късно той отиде в Шалке 04 , след като шбавите изпаднаха от Бундеслигата. Той игра в 36 мача за тима от Гелзенкирхен, но много бързо вчечатли с изявите си, въпреки че Шалке се представя трагично и е на последно място в първенството.Междувременно Ливърпул привлече още един футболист днес, но той на този етап няма да е част от първия отбор. Мърсисайдци подписаха с 19-годишния вратар Лиъм Хюз. Той пристига от Селтик и първоначално ще е част от тима до 23 години. Очаква се да бъде финализиран и трансферът на още един талант и 16-годишният Кайде Гордън от Дарби да стане част юношите на "червените".