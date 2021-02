Европейски футбол Бенфика премести заразения Жедсон от Тотнъм в Галатасарай, здравният министър на Турция отпусна самолет 01 февруари 2021 | 20:20 - Обновена Прочетена 273 0



Galatasaray’a ho geldin Gedson Fernandes! pic.twitter.com/HKqQE1PAY3 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021



Фернандеш ще играе под наем в Галатасарай под наем до края на сезона. Странното е, че той летя за Турция с медицински самолет, тъй като бе дал положителен резултат на теста за COVID-19. Ръководството на Галатасарай е издействало този специализиран превоз след среща със здравния министър Фахреттин Коджа. След кацането португалецът бе транспортиран с линейка. Gedson Fernandes has now arrived in Turkey ahead of a move to @GalatasaraySK. He was transported by an ambulance plane, due to him being positive for COVID-19. pic.twitter.com/z2hpiXFguE — The Spurs Web (@thespursweb) February 1, 2021 Бенфика прекрати наема на Жедсон Фернандеш в Тотнъм , след което моментално преотстъпи португалеца на Галатасарай ."Шпорите" привлякоха офанзивния халф през миналия януари, като споразумението бе за наем за 18 месеца с опция за закупуване в размер на 50 милиона евро. За една година обаче Жедсон така и не започна в нито един мач в Премиър лийг. През миналия сезон той все пак записа 12 срещи във всички турнири, но през настоящата кампания има само един двубой и той беше при победата над Челси в турнира за Купата на лигата.Фернандеш ще играе под наем в Галатасарай под наем до края на сезона. Странното е, че той летя за Турция с медицински самолет, тъй като бе дал положителен резултат на теста за COVID-19. Ръководството на Галатасарай е издействало този специализиран превоз след среща със здравния министър Фахреттин Коджа. След кацането португалецът бе транспортиран с линейка.

