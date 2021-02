Парма официално взе под наем таланта на Байерн

Италианският Парма привлече под наем 19-годишния нападател Джошуа Зиркзее от европейския клубен първенец Байерн (Мюнхен). Клубът от калчото ще заплати 1.5 милиона евро за преотстъпването на нидерландския младежки национал до края на сезона с опция за закупуване през лятото срещу 15 милиона евро. В случай на последваща продажба Байерн ще получи 7,5 процента от трансферната сума.

Нидерландецът има едва 5 мача за Байерн през този сезон и общо 4 гола и 1 асистенция в 17 срещи за германския клуб.

