Оферта от Испания за бивша звезда от НБА

Ръководството на Уникаха (Малага) е изпратило оферта към свободния агент Грег Монро, съобщава авторитетният уебсайт Eurohoops. Бившият играч на Детройт Пистънс в НБА за последно се състезава с екипа на Химки, но преди около седмица прекрати договора си с руснаците. Посочва се, че Монро все още не е решил да приеме предложението на испанския тим.

He tells us @TheAlexMadrid that Unicaja CB Malaga have made an offer for Greg Monroe who recently terminated his contract with Khimki Moscow