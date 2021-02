НБА Звездите на Уориърс съсипаха от подигравки играч на Пистънс 01 февруари 2021 | 17:12 Прочетена 466 0



Макар и да завърши при категоричното 118:91 в полза на "войните", двубоят между Голдън Стейт и Детройт не приключи без леко спречкване между двата състава. В основата на него бе гардът на Пистънс Родни МакГрудър, който имаше конфронтация с крилото на ГСУ Хуан Тоскано-Андерсън. Тя обаче не завърши с нещо повече от размяна на реплики, но един от лидерите на калифорнийци - Дреймънд Грийн, разпиля МакГрудър заради действията му след мача. oh my lord Klay Thompson is destroying Rodney McGruder during the postgame show pic.twitter.com/JDL0GdWbHO — Rob Perez (@WorldWideWob) January 31, 2021 "Не знам какво е станало, защото бях в съблекалнята. Очевидно е, че той се е опитал да защити своя съотборник Уейн Елингтън. Кога, по дяволите, Родни МакГрудър стана толкова отворен? Не знам, имам чувството, че всеки в Лигата се прави на здравеняк днес. Това е лудост, която не разбирам. Разхожда ми се там като някакъв храбрец и обижда наред... Я се разкарай оттук. Никой не се плаши от проклетия Родни МакГрудър, това е някаква шега", подигра се Дреймънд на пресконференцията след края на двубоя. Two minutes straight of Draymond Green going after Rodney McGruder. pic.twitter.com/eRLJtASzhf — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 31, 2021 Контузената звезда на Уориърс Клей Томпсън, който специално за този мач бе на коментаторския пулт, също се нахвърли на МакГрудър - "Този пич може да бъде изритан от Лигата скоро, може би затова е толкова ядосан. Опитва се да започне нещо сякаш е добър играч или нещо подобно. Братле, просто се разкарай", заяви Томпсън в ефир, миг преди микрофонът му да бъде изключен, за да не си навлече повече проблеми. Draymond and Klay dropped the mic pic.twitter.com/o6qPvOKpUk — Bleacher Report (@BleacherReport) January 31, 2021 Гардът на Детройт Уейн Елингтън пък защити МакГрюдър и отвърна на нападките на Грийн и Дреймънд. "Мисля, че е доста смешно Дреймънд да се прави на фалшив здравеняк пред микрофона и да бръщолеви глупости. Смятам, че е непрофесионално и въобще не отговаря на класата на Томпсън да говори така за кариерата на Родни", заяви Елингтън, цитиран от журналиста Омари Санкофа 0



