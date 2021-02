Положителните проби в Премиър лийг продължават да падат

Само седем са новите положителни проби за COVID-19 при направени общо 2957 теста на играчи и персонал за миналата седмица (25-31 януари) в Премиър лийг, информират от Албиона.

От декември насам се правят изследвания по два пъти в седмицата, след като се появи новия по-заразен вариант на коронавируса, който доведе до трети локдаун в страната. Така за трета поредна седмица във Висшата лига отчитат драстично намаление на новите случаи.

