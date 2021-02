Моторни спортове След 25 операции на краката, пилот се завръща зад волана на състезателен болид 01 февруари 2021 | 15:57 - Обновена Прочетена 268 0



Американецът Хуан Мануел Кореа ще се завърне зад волана на състезателен автомобил през настоящата кампания, след като преживя 25 операция на своите крака през последните 17 месеца. BREAKING: Juan Manuel Correa returns to racing with Formula 3!



He joins @ARTGP for the 2021 season

#F3 #RoadToF1 pic.twitter.com/GhQrfSM6ky — Formula 3 (@FIAFormula3) February 1, 2021 Американецът пострада много тежко по време на жестоката катастрофа във Формула 2 на белгийската писта „Спа“ през 2019-а година. Тогава той се вряза с пълна скорост в почти спрелия автомобил на Антоан Юбер, което доведе до смъртта на младия французин и много тежкото състояние на Кореа. Неговите крака бяха толкова зле потрошени след инцидента, че дори бе разглеждана възможността те да бъдат ампутирани, но американецът отхвърли тази възможност и вместо това реши да се бори. Така, въпреки прогнозите на докторите, че ще са му нужни поне 2.5 години докато отново седне зад волана на състезателен автомобил, Кореа обяви по-рано днес, че през 2021-а година ще се състезава във Формула 3 с тима на ART GP. “Първо искам да кажа, колко се радвам да се върна, след това, което преживях. Благодарен съм на ART Grand Prix, вярата им в мене наистина означава много. Формула 3 ще е само първата стъпка в моето завръщане, мечтата ми все още е да стигна до Формула 1. Не съм карал състезателен болид от близо година и половина и имам много какво да уча, но съм мотивиран. Нямам големи очаквания за този сезон, ще дам всичко от себе си, а това, че ще правя това, което обичам е победа само по себе си“, заяви Кореа. After one and a half years, WE ARE BACK!! Very proud to announce this and to be doing it with @ARTGP pic.twitter.com/Ck8mHdjoii — Juan Manuel Correa (@JMCorrea__) February 1, 2021 Роденият в Еквадор, но състезаващ се с американски лиценз Кореа вече има опит в шампионата Формула 3, когато той бе известен като GP3. През 2017 и 2018 той записа общо 42 точки в 25 състезания. Във Формула 2 през 2019-а той записа 36 точки и два подиума в общо 16 състезания преди кариерата му да бъде прекъсната с ужасяващия инцидент на „Спа“. Сезон 2021 във Формула 3 ще стартира на пистата „Каталуния“ край Барселона по време на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1 между 7 и 9 май, след което ще посети още и „Пол Рикард“, „Ред Бул Ринг“, „Хунгароринг“, „Спа“ и „Зандвоорт“ преди шампионатът за завърши на „Пистата на Америките“ в Остин, Тексас по време на Гран При на САЩ между 22 и 24 октомври. На всяко едно от трасетата ще се проведат по 3 състезания, което прави общо 21-о през годината.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 268

