Кайри: Този мач беше и трябваше да бъде наш

Звездата на Бруклин Нетс Кайри Ървинг изрази разочарованието си от драматичната загуба срещу Вашингтон през изминалата нощ. "Мрежите" отново бяха участници във високорезултатен двубой, като този път паднаха от Вашингтон Уизардс със 146:149.

Kyrie on his defense vs. the Wizards: "I couldn't guard a stick today.” pic.twitter.com/YRzhVcjTHM