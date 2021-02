Аякс се разделя с нидерландски национал, взима заместник от Севиля

Севиля и Аякс са много близо до постигане на договорка за Усама Идриси, съобщават медии в Испания и Холандия. През този сезон Идриси рядко намира място в състава на Хулен Лопетеги и иска повече игрово време, а нидерландският гранд вижда в негово лице заместник на Куинси Промес, който пък се очаква до часове да се завърне в Спартак (Москва).

Out: Quincy Promes

In: Oussama Idrissi



Happy with the deal Ajax fans? pic.twitter.com/zQxekS6PNi