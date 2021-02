Гард на Селтикс се размина с тежка травма

Гардът на Бостън Селтикс Маркъс Смарт няма да може да играе в следващите 1-2 седмици, след като получи разтежение от първа степен на прасеца на левия крак.

Marcus Smart is expected to return in 2-to-3 weeks, Celtics say. https://t.co/YjsL288kvr