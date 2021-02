НБА Клипърс разби най-добрата защита до момента 01 февруари 2021 | 11:54 Прочетена 257 0



копирано





Кауи Ленърд отбеляза 28 точки за победителите, а успехът им е 10-и в последните 11 мача. При това идва срещу най-добрата защита от началото на сезона.

FINAL SCORE THREAD



Kawhi (28 PTS) and the @LAClippers move to 10-1 in their last 11 games.



Reggie Jackson: 18 PTS

Julius Randle: 27 PTS, 12 REB

Immanuel Quickley: 25 PTS pic.twitter.com/aR64dqKSnA — NBA (@NBA) January 31, 2021 Никс до момента бяха допускали средно по 102.7 точки на мач, което беше преодоляно с първия реализиран кош в последната четвърт на мача.



Ню Йорк има вече 12 поражения в 21 срещи.

Kawhi (28 PTS) powers LAC at MSG. #ClipperNation #PhantomCam pic.twitter.com/WkOdQBCWDF — NBA (@NBA) January 31, 2021 Реджи Джаксън прибави 18 точки, а Пол Джорд се отчете със 17 за гостите.



За Никс Джулиъс Рандъл вкара 27 точки и спечели 12 топки под кошовете. Новобранецъът Имануел Куикли добави 25 точки, а Ар Джей Барет записа 23, но това не спря Клипърс по пътя към победата. Лидерът на Запад Лос Анджелис Клипърс се справи като гост на Ню Йорк Никс със 129:115 и записа 16-а победа в 21 мача.Кауи Ленърд отбеляза 28 точки за победителите, а успехът им е 10-и в последните 11 мача. При това идва срещу най-добрата защита от началото на сезона.Никс до момента бяха допускали средно по 102.7 точки на мач, което беше преодоляно с първия реализиран кош в последната четвърт на мача.Ню Йорк има вече 12 поражения в 21 срещи.Реджи Джаксън прибави 18 точки, а Пол Джорд се отчете със 17 за гостите.За Никс Джулиъс Рандъл вкара 27 точки и спечели 12 топки под кошовете. Новобранецъът Имануел Куикли добави 25 точки, а Ар Джей Барет записа 23, но това не спря Клипърс по пътя към победата. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 257 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1