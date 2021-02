НБА Йокич спря устрема на Юта 01 февруари 2021 | 11:25 - Обновена Прочетена 64 0



Сърбинът бе неудържим от самото начало на мача, записвайки 22 точки в първата четвъртина. До почивката неговата сметка набъбна до 33 точки, като това бе най-резултатното полувреме в кариерата му и най-резултатното на играч на Нъгетс от 33-те точки на Алън Айвърсън на 5 декември 2007 година.

JOKER ties his CAREER HIGH!



47 POINTS and 12 boards on 17-26 shooting for Nikola Jokic as the @nuggets win at home. pic.twitter.com/phRMpaUxo7 — NBA (@NBA) January 31, 2021 Йокич имаше 17 успешни стрелби от 26 възможни от игра, а също така вкара и четирите опита за тройка. Статистиката му се допълва от 9 успешни от 10 наказателни удара, както 12 борби и 5 асистенции. Това бе неговият 20-ти пореден “дабъл-дабъл” от началото на сезона, втората най-дълга такава серия след сливането на NBA и ABA.

