Мачовете на Марица в Шампионската лига в Полша пряко по БНТ 3 и онлайн

Всички мачове на Марица (Пловдив) от турнира в Група C на Шампионската лига в Полша ще бъдат излъчени пряко по телевизия БНТ 3 и по онлайн телевизия EuroVolleyTV.

Марица пристигна в Полша и проведе първа тренировка

Телевизионният сигнал и онлайн излъчването на БНТ 3 са достъпни от територията на България, докато онлайн предаването по EuroVolleyTV е за Жълто-сините фенове извън България там, където не е геоблокирано.

Back to where she grew up! Check out what Silvana Chausheva had to say about her return to the Yellow-and-Blues: https://t.co/TlA19OjtYD #Maritza #CLVolleyW #NVLBulgaria #KupaBulgariya #volleyball #Марица #НВЛ #КупаБългария #волейбол pic.twitter.com/aiZRA5U7h2