Новият Volkswagen Arteon с plug-in хибридно задвижване и нова гама от двигатели

Обновената гама на Arteon и Arteon Shooting Brake ще се предлага с общо три бензинови двигателя с турбокомпресор (TSI), два турбодизелови двигателя (TDI) и една версия с plug-in хибридно задвижване (eHybrid). TSI агрегатите развиват максимална мощност 140 кВт (190 к.с.) и 206 кВт (280 к.с.), а от пролетта на тази година двигателят TSI във версиите R ще предлага 235 кВт (320 к.с.). Във варианта еHybrid се използва TSI с максимална мощност 115 кВт (156 к.с.), който се допълва от тягов електродвигател с мощност 85 кВт (115 к.с.). Дизеловите TDI агрегати са на разположение във варианти със 110 кВт (150 к.с.) и 147 кВт (200 к.с.). Всички двигатели се характеризират с висока енергийна ефективност, ниски нива на емисиите и висок въртящ момент.



Arteon eHybrid с plug-in хибридно задвижване



Изцяло електрическо задвижване в ежедневните пътувания. Arteon eHybrid и Arteon Shooting Brake eHybrid развиват максимална скорост от 222 км/ч и обединяват предимствата на електрическата мобилност и възможностите на подходящите за пътуване на дълги разстояния автомобили в едни от най-ефективните модели от бизнес класа. И двете версии eHybrid дават възможност на по-голямата част от клиентите да изминават обичайните разстояния в ежедневието с изцяло електрическа енергия. Plug-in хибридното задвижване при Arteon eHybrid и Arteon Shooting Brake eHybrid развива максимална системна мощност от 160 кВт (218 к.с.), а сумарният максимален въртящ момент достига 400 Нм. Тяговият електродвигател е интегриран в компактен общ модул заедно със специално проектираната за това приложение 6-степенна предавателна кутия DSG с два съединителя (DQ400e), който на свой ред е свързан директно с напречно разположения отпред двигател TSI. Новите plug-in хибридни версии на Arteon използват предно предаване и предлагат три различни хибридни режима на движение - E-MODE (движение на изцяло електрическа тяга), Hybrid (автоматично превключване между електромотора и двигателя TSI) и GTE (спортен режим на шофиране с използване на пълната мощност на системата).



Нулеви локални емисии при потегляне. Концепцията на plug-in хибридното задвижване е проектирана така, че Arteon eHybrid и Arteon Shooting Brake eHybrid да стартират и потеглят в изцяло електрически режим E-MODE при наличие на достатъчно заряд в акумулаторната батерия (с изключение на случаите с температура на батерията под -10° C). Благодарение на сравнително голямата батерия с енергиен капацитет 13 кВтч, комбинираният пробег на изцяло електрическа тяга според изискванията на WLTP достига до 59 километра при версията Fastback и до 57 километра при Shooting Brake. Това означава, че много потребители могат да покрият пътуванията на среднодневни разстояния с използване на изцяло електрическа енергия и съответно с нулеви локални емисии. Максималната скорост на хибридните версии на Arteon в изцяло електрически режим E-MODE е до 130 км/ч – при превишаването й, Fastback и Shooting Brake преминават автоматично в хибриден режим. При него тяговият електродвигател работи в подкрепа на високоефективния TSI двигател, а комбинацията от електродвигател и двигател с вътрешно горене дава възможност за постигане на изключително висока мощност в хибриден режим, тъй като електромоторът изпълнява ролата на своеобразен „booster”, който улеснява ефективното покриване на пиковите натоварвания. И двете eHybrid версии изпълняват класическия спринт от 0 до 100 км/ч в рамките на едва 7,8 секунди. Водачът може по всяко време да превключи и ръчно в изцяло електрически режим на движение с помощта на бутона за директен достъп E-MODE вляво от лоста на DSG трансмисията на централната конзола или от сензорния екран на инфотейнмънт системата. Общият автономен пробег е извънредно впечатляващ и при двете версии eHybrid - 940 километра при версията Fastback и 905 километра при новия Shooting Brake.



Нулеви локални емисии при пристигане. Благодарение на възможността за лесно индивидуално конфигуриране на хибридния режим на движение, системата eHybrid е в състояние да съхрани достатъчно електроенергия в акумулаторната батерия дори при по-дълги пътувания и така да даде възможност последните километри в крайната цел на пътуването в градска среда да бъдат изминати с нулеви локални емисии. Достатъчно е в началото на пътуването водачът просто да въведе в инфотейнмънт системата процента от капацитета на батерията, който следва да бъде съхранен. Не се налага и пълно зареждане на акумулаторната батерия за тази цел, тъй като това може да се осъществи и по време на път от TSI двигателя и системата за рекуперация на излишната енергия при намаляване на скоростта и спиране. За да зареди батерията на Arteon eHybrid и Arteon Shooting Brake eHybrid по време на път, водачът може да отвори менюто “Drive mode”, при което режимите „E-MODE” и „Hybrid” са разположени централно на най-горното ниво за избор. При избор на хибридния режим, на екрана се показва графично изображение на акумулаторна батерия, разделено на десет мащабни дяла (от 0 до 100%), показващи нагледно актуалното ниво на заряд. Водачът може да следи интуитивно и с лекота това ниво по броя на осветените в светло синьо сегменти. До графиката на батерията има символ със стилизирано зъбно колело, чието докосване отваря ръчните настройки на хибридния режим, при които водачът има възможност да поддържа нивото на зареждане на батерията постоянно (чрез знака за равенство "="), да го увеличава (със стрелка нагоре "") или да го понижава до определено ниво (стрелка надолу "") на стъпки от по 20%. За да излезе от ръчния режим за управление на хибридното задвижване и да премине отново към автоматична работа на двата основни агрегата в хибридната система, водачът трябва просто да докосне еднократно графичния символ на батерията на екрана.



Спортен режим GTE. Режимът GTE предлага изключително високо ниво на динамика в поведението на пътя. Tози режим се активира с помощта на бутон за директен достъп, разположен вдясно от лоста на трансмисията DSG. В режим GTE, тяговият електромотор и двигателят TSI обединяват усилия, за да осигурят максималната системна мощност само с едно натискане на бутон.



Превантивна хибридна стратегия. Интелигентният софтуер и хардуер на новите eHybrid версии на Arteon допринасят за намаляване на енергопотреблението и за увеличаване на автономния пробег на електричество. Ако навигационната система е в активен режим на водене по зададен маршрут, водачът може да използва интелигентната превантивна стратегия за управление на хибридното задвижване, за да оптимизира автономния пробег. За целта в изчислението на маршрута се включват релефът, профилът и топографията на предстоящата отсечка на основата на картографски и GPS данни с цел да се намери оптимално решение по отношение на енергопотреблението при движение - например със своевременно намаляване на скоростта преди завоите и съответно използване на рекуперацията за максимална икономия на енергия. Ако адаптивният темпомат ACC (Adaptive Cruise Control) или асистиращата система Travel Assist (асистирано управление на дистанцията и поддържане на лентата на движение до скорост от 210 км/ч) са в активен режим на работа, версиите eHybrid на Arteon извършват тези действия напълно автоматично. Независимо дали автомобилът се движи на изцяло ръчно управление или с активен ACC, превантивната хибридна стратегия позволява на plug-in хибридните версии да разпознават и границите на градските зони и съответно да адаптират автоматично работата на хибридното задвижване превантивно и максимално ефективно от гледна точка на енергопотреблението.



Plug-in зареждане. Акумулаторната батерия на Arteon eHybrid и Arteon Shooting Brake eHybrid обикновено се зарежда изцяло от външен енергоизточник/зарядна станция. За тази цел се използва куплунгът за зареждане с капак, разположен в предния калник от страната на водача. В зависимост от източника на захранване, зареждането на акумулаторната батерия може да се осъществи с променлив ток (AC) и мощност 2,3 или 3,6 кВт. Вграденото зарядно устройство управлява зарядния процес напълно автоматично - всичко, което водачът трябва да направи, е да свърже зарядния кабел към автомобила. Както вече споменахме, водачът може да програмира и контролира времето и периодите за зареждане чрез инфотейнмънт системата (посредством т.нар. „e-manager”) или чрез смартфон приложението We Connect, за да се възползва от по-изгодната като цена електрическа енергия извън пиковите часове например. Допълнително удобство е възможността за предварително охлаждане или затопляне на вътрешното пространство до желаната температура преди началото на пътуването както в режим на зареждане със свързан кабел, така и просто в случаите, когато автомобилът е паркиран.



TSI – високотехнологични бензинови двигатели



2.0 TSI със 140 кВт (190 к.с.). Бензиновият двигател със система за принудително пълнене с турбокомпресор и работен обем 1 984 куб. см и развива максимална мощност 140 кВт (190 к.с.) и използва така наречения горивен процес с В-цикъл, който е в състояние да повиши ефективността с до 10%. Резултатите са забележими - по-нисък разход на гориво и по-ниски нива на емисиите, както и високи стойности на въртящия момент в по-ниските оборотни режими (320 Нм между 1500 и 4180 об/мин). Ето как протича горивният процес при В-цикъла - всмукателните клапани на 2.0 TSI остават отворени за по-кратък период от време в сравнение с останалите бензинови двигатели, тъй като се затварят още по време на такт пълнене в момент, в който буталото все още се движи и има да измине определено разстояние до долна мъртва точка. Вследствие на това свежата горивна смес получава възможност да се разшири в по-голям обем от цилиндъра, а това на свой ред води до намаляване на налягането и температурата в сместа. На тази основа се постигат редица положителни ефекти, включително увеличаване на степента на на сгъстяване до 12,2:1 и директно следващото от нея значително повишаване на ефективността на двигателя, което води след себе си снижаване както на консумацията на гориво, така и на емисиите на въглероден двуокис. Потенциалът за реализиране на ползи по отношение на разхода на гориво е изключително висок в средния оборотен диапазон на двигателя (в режими на частично натоварване).



2.0 TSI с 206 кВт (280 к.с.). Върховият TSI двигател в гамата се предлага стандартно в съчетание със 7-степенна трансмисия DSG с два съединителя и система за двойно предаване. При работен обем от 1984 куб.см. двигателят с директно впръскване на горивото и система за принудително пълнене с турбокомпресор развива максимална мощност от 206 кВт (280 к.с.) между 5600 и 6500 об/мин и осигурява отличен комфорт и пъргавина в поведението на пътя. Впечатляващият максимален въртящ момент от 350 Нм се постига в диапазона между 1700 и 5600 об/мин.



Двигателите TDI – икономична бизнес класа



Пазарна премиера с два TDI двигателя. Четирицилиндровите TDI двигатели с максимална мощност 110 кВт (150 к.с.) и 147 кВт (200 к.с.) са изключително икономични. Комбинираният разход на гориво при Arteon 2.0 TDI със 150 к.с. например е едва 4,0 л/100 км (NEDC), а измерен според изискванията на новия цикъл WLTP комбинираният разход е 4,8 л/100 км. При този разход според WLTP теоретичният автономен пробег на модела достига 1375 км с еднократно зареждане на резервоара от 66 литра. Според изследването „Мобилност в Германия“ (MiD)1, публикувано от Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура, средният годишен пробег на автомобилите в Германия, която е най-населената държава в Европа, възлиза на 14 700 километра. Средностатистически това означава, че собствениците на Arteon 2.0 TDI биха могли да посещават бензиностанция по-рядко от веднъж месечно. Ако приемем, че цената на дизеловото гориво в Германия е 1,06 евро2 на литър, този модел на Volkswagen генерира разход за гориво от едва 5,10 евро3 на 100 километра. Дори комбинираният разход на версията Arteon 2.0 TDI с максимална мощност 200 к.с. и максимална скорост до 237 км/ч е само 4.6 л/100 км (NEDC) или 5.2 л/100 км (WLTP), а автономният пробег според WLTP възлиза на 1269 километра.



Twin dosing. Благодарение на прилагането на технологията „twin dosing” (двойно впръскване) и системата за третиране на отработилите газове с два SCR (Selective Catalytic Reduction) катализатора, всеки от които с отделна система за впръскване на добавка от карбамид AdBlue, количествата на емисиите от азотен окис при версиите на Arteon с TDI двигател бележат понижение с 80%. Актуалните измервания на нивата на емисиите в реални условия на шофиране на пътя RDE (Real Driving Emissions), проведени от независимата, специализирана в областта на измерванията и тестовете британска компания Emissions Analytics показват, че Arteon Shooting Brake 2.0 TDI с мощност 200 к.с. отделя четири пъти по-ниски емисии на азотен окис от граничната стойност 80 мг/км NOx, заложена в нормите на Европейския съюз.



Ето как работи технологията twin dosing – добавката AdBlue се впръсква в потока на отработилите газове селективно чрез двата последователно разположени в изпускателната система SCR катализатора. Първият от двата SCR катализатора е разположен близо до двигателя, така че да достигне оптимална работна температура максимално бързо след стартиране на TDI и така да осигури възможност за изключително ефективно и своевременно намаляване на емисиите на NOx. Неговото близко до изпускателния колектор на двигателя разположение е от полза и при движение в режим на ниско натоварване. Инженерите на Volkswagen са интегрирали втория SCR катализатор в долната част на каросерията на Arteon и тъй като при него разстоянието до двигателя е по-голямо, температурата на отработилите газове на входа му може да бъде с до 100° C по-ниска. В резултат на това, този SCR катализатор работи особено добре в режимите на високо натоварване - например при шофиране с висока скорост на магистрала или при теглене на ремарке. По този начин двойното дозиране на добавката AdBlue гарантира, че един от двата SCR катализатора на системата винаги ще работи в оптималния температурен диапазон независимо от режима на работа на двигателя и съответно че преминалите през обработка газове ще бъдат извънредно чисти независимо от работата на двигателя.



Азотните окиси (NOx) се превръщат в безвреден азот и вода. Добавката AdBlue представлява воден разтвор на синтетичен карбамид (урея), който се впръсква в потока отработили газове на входа на всеки от двата SCR катализатора, при което се образува амоняк. Вследствие на катализирания от катализаторите химичен процес на взаимодействие на амоняка със съдържащите се в газовете азотни окиси, последните се превръщат в две безвредни съставки – газ азот и водни пари. Увеличената ефективност на процеса на дозиране и впръскване е позволила разходът на добавката AdBlue да остане на досегашните равнища независимо от двукратното впръскване.