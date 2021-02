Тенис Цвети срещу Серина Уилямс в битка за 1/4-финалите в Мелбърн 01 февруари 2021 | 10:37 - Обновена Прочетена 1518 0



копирано



Yaaasss Serena Williams starts her 2021 season beating Daria Gavrilova 6-1 6-4 to reach the 3rd round! ‍ #YarraValleyWTA



Up next: Tsvetana Pironkova. : Getty pic.twitter.com/Erhxz4jbjZ — Luis. (@serenapower_) February 1, 2021 Серина доминираше над опонентката си почти през целия мач и реализира три от шестте възможности за пробив, които имаше. В същото време тя отрази и четирите брейпойнта на Гаврилова.

The No.5 seed is through! @serenawilliams takes out Gavrilova, 6-1, 6-4.#YarraValleyWTA pic.twitter.com/BIrWqGIRFZ — wta (@WTA) February 1, 2021 39-годишната американка, която в момента е 11-а в класацията на WТА, има пет победи в пет изиграни мача срещу пловдивчанката. За последно двете излязоха на корта на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ на 9 септември миналата година и Уилямс спечели с 4:6, 6:3, 6:2. В последствие те трябваше да се срещнат и на "Ролан Гарос" на 28 септември, но американката се отказа заради контузия. Серина Уилямс е следващото препятствие пред Цветана Пиронкова на турнира на твърди кортове Yarra Valley Classic с награден фонд 442 020 долара. 23-кратната шампионка в турнирите от Големия шлем и бивша номер 1 в света елиминира участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Даря Гаврилова с 6:1, 6:4.Серина доминираше над опонентката си почти през целия мач и реализира три от шестте възможности за пробив, които имаше. В същото време тя отрази и четирите брейпойнта на Гаврилова.39-годишната американка, която в момента е 11-а в класацията на WТА, има пет победи в пет изиграни мача срещу пловдивчанката. За последно двете излязоха на корта на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ на 9 септември миналата година и Уилямс спечели с 4:6, 6:3, 6:2. В последствие те трябваше да се срещнат и на "Ролан Гарос" на 28 септември, но американката се отказа заради контузия. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1518 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1