Изненадващ шампион на "Мастърс" на PDC

Клейтън трябваше да извърви изключително труден път до финала, започвайки още от първия кръг. Там той постигна труден успех с 6:5 лега над Жозе де Соуса. Във втория кръг предстоеше още по-голямо препятствие в лицето на Майкъл ван Гервен, но "Пора" показа здрави нерви и се наложи над световния №2 с 10:9.





В третия кръг Клейтън постигна поредна драматична победа с 10:9, този път над Джеймс Уейд. На 1/2-финала пък той трябваше да се изправи и срещу №3 в света Питър Райт, но успя да победи и него с 11:10.



На финала Клейтън имаше наглед най-лесния си съперник в целия турнир до момента в лицето на Мървин Кинг. Мачът обаче не тръгна особено добре за уелсеца, който в един момент допусна да изостава с 3:5 лега. Това обаче бе повратната точка в двубоя и след нея "Пора" взе нещата в свои ръце и спечели 6 поредни лега, за да дръпне солидно с 9:5. До края той не изпусна инициативата и затвори и мача в своя полза с 11:8.

Клейтън хвърли 5 максимума, срещу само 2 на Кинг. Той имаше средни стойности от 104,10, докато съперникът му бе с доста по-ниски показатели от 94,95. При чекаутите уелсецът също бе много солиден с 64,71% успешни хвърляния срещу 61,54% на англичачина.



Така Клейтън записа най-големия успех в своята кариера до момента. Досега той имаше само една титла от Отборното първенство на PDC през 2020 година, както и един загубен финал на Турнира на играчите през 2017 година от Майкъл ван Гервен (2:11).





