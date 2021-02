Водни спортове Антъни Иванов даде първо време за сезона в САЩ на 200 ярда бътерфлай 01 февруари 2021 | 02:59 Прочетена 81 0



Студентът във “Вирджиния Тек” изплува 200-те ярда за 1,43,99 мин в сблъсъка с щатския университет на Северна Каролина. Състезанието се състоя в неговата столица Рейли. View this post on Instagram A post shared by Antani Ivanov (@antaniivanov_fly)



“Миналата година с нормален бански най-бързото ми плуване бе 1,45,06 мин. За този сезон най-доброто време между университети в САЩ на 200 ярда бътерфлай беше 1,44,60 мин”, разказа пред “24 часа” Иванов от САЩ.



На 100 ярда бътерфлай той също записа най-бързото си време за сезона с нормален бански - 47,85 сек. То му отреди 4-о място.



