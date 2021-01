Зимни спортове Лин Сван спечели спринта за Световната купа във Фалун 31 януари 2021 | 16:15 - Обновена Прочетена 136 0



копирано





Сван спечели вчера масовия старт на 10 километра класически стил, а днес триумфира в спринта с време 3:13.17 минути. Това е шеста индивидуална победа за нея и девета в кариерата й.



Претендентки за крайния успех днес бяха сънародничката й Йона Сундлинг и Аннамария Лампич от Словения, които завършиха на 0.33 секунди или с еднакво време от 3:13.50 минути.

View this post on Instagram A post shared by Svenska Skidförbundet (@skidforbundet)

Сван нямаше проблеми и в предварителните кръгове, където също доминираше през цялото време.

В класирането за Световната купа води американката Джеси Дигинс с 1174 точки, пред Юлия Ступак (Русия), който днес не прибави нищо към актива си и остава с 904. Третото място е за друга американка- Рози Бренън с 879. Лин Сван е на 7-о място с 656. Намиращата се в добра форма в ски-бягането шведка Лин Сван постигна днес втора победна победа в Световната купа, след като спечелри спринта-класически стил.Сван спечели вчера масовия старт на 10 километра класически стил, а днес триумфира в спринта с време 3:13.17 минути. Това е шеста индивидуална победа за нея и девета в кариерата й.Претендентки за крайния успех днес бяха сънародничката й Йона Сундлинг и Аннамария Лампич от Словения, които завършиха на 0.33 секунди или с еднакво време от 3:13.50 минути.Сван нямаше проблеми и в предварителните кръгове, където също доминираше през цялото време.В класирането за Световната купа води американката Джеси Дигинс с 1174 точки, пред Юлия Ступак (Русия), който днес не прибави нищо към актива си и остава с 904. Третото място е за друга американка- Рози Бренън с 879. Лин Сван е на 7-о място с 656.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 136

1