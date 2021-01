Отложиха второто Супер-Г при дамите в Гармиш за понеделник

Вторият супергигантски слалом валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини при дамите, който трябваше да се проведе днес в Гармиш-Партенкирхен (Германия) бе отложен за утрешния ден.

BREAKING: Due to the weather situation and the permanence of fog on the race course, today's Super G in @KandaharSCG is postponed until tomorrow 1st February. #fisalpine pic.twitter.com/ExpRBenRMt