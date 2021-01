Зимни спортове Слаб втори манш прати Алберт извън топ 20 на слалома в Шамони 31 януари 2021 | 14:20 - Обновена Прочетена 538 0



Най-добрият български скиор-алпиец Алберт Попов завърши на 23-а позиция във втория слалом валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Шамони (Франция). Българинът заемаше невероятната шеста позиция след първия манш, но даде едва 26-о време във втория и така се смъкна до 23-о място. Въпреки че на пръв погледа, спускането на Аби бе почти безгрешно, много лошото състояние на пистата не му позволи да натисне ските и така той загуби цялата си преднината спрямо временни водач Рамон Ценхойзерн (Швейцария). Superbe week-end à Chamonix pour Ramon Zenhäusern qui signe un 2e podium après celui de samedi. Sandro Simonet, quant à lui, crée la surprise en montant sur la troisième marche d'un slalom remporté par Henrik Kristoffersen. pic.twitter.com/XYNUIN5xRf — RTS Sport (@RTSsport) January 31, 2021 Самият швейцарец, който бе 11-и след първия манш завърши на втора позиция в днешния ден, като единствено Хенрик Кристоферсен (Норвегия) успя да го измести от първата позиция. Разликата между Принцът не Викингите и Ценхойзерн на финала бе 0.28 секунди в ползва на норвежецът. За него победата бе перфектният завършек на уикенда в Шамони, след като вчера той отпадна още на втората врата в първия слалом във френския зимен център. La victoire pour @H_Kristoffersen qui signe son retour au top devant les Suisses @RamonZenhusern et #SandroSimonet. Du côté des @vmuffatjeandet 4e et @AlexPinturault 8e. @Eurosport_FR #ChaletClub @FX_Rallet @SKIVIDAL pic.twitter.com/cXhW6VVAmE — Chalet Club (@ChaletClub2021) January 31, 2021 Тройката днес бе затворена от Сандро Симоне (Швейцария), който завърши на 0.66 секунди зад победителя. Симоне бе последен 30-и след първия манш, но подобно на своя сънародник Лука Ерни вчера, той даде първо време във втория манш и се придвижи с цели 27 позиции напред. #HenrikKristoffersen back to the Top of the Podium in #Chamonix with two solid runs. He really loves these conditions#RamonZenhaeusern 2 +0.28#SandroSimonet 3 +0.66. He made up 27 positions in the second run (BT) to finish in third place #fisalpine #ChamonixWorldCup pic.twitter.com/zwdi3Z7YUV — skiparadise (@skiparadisesnow) January 31, 2021 В класирането в дисциплината слалом лидер с 589 точки продължава да е Марко Шварц (Австрия), който днес завърши шести. Втори с пасив от 146 пункта е Ценхойзерн, а тройката с 405 точки затваря Себастиан Фосс-Солевог (Норвегия), който днес остана 14-и. В битката за големия глобус, Алекси Пентюро (Франция) остава на чело с актив от 924 точки, втори с 666 е Шварц, докато трети с 607 е Марко Одермат. Със спечелените си осем пункта днес, Алберт Попов се придвижи съответно на 63-о място в генералното класиране за Световната купа и запази 26-а си позиция в дисциплината слалом. Програмата на Световната купа при мъжете продължава следващия уикенд със спускане и супергигантски слалом в Гармиш-Партенкирхен (Германия). Следващият слалом пък ще се проведе по време на Световното първенство в Кортина д‘Ампецо (Италия) на 21 февруари. Той обаче няма да е валиден за Световната купа. 0



