Съдийските решения ли предопределиха загубата на Реал Мадрид?

Шампионът Реал Мадрид донесе пореден изненадващ резултат и загуби с 1:2 в домакинството си на Леванте. Това бе трето поражение за “лос бланкос” на “Алфредо Ди Стефано”, но то бе съпроводено с някои спорни решения от страна на съдийската бригада и намеса на ВАР. Едер Милитао бе изгонен още в деветата минута за нарушение срещу Сехио Леон, който се откъсваше сам срещу вратаря Тибо Куртоа.

Въпреки това мадридчани поведоха в 13-ата с гол на Марко Асенсио, но допуснаха изравняване в 32-ата от Хосе Луис Моралес, победното попадение за гостите бе дело на Рожер в 78-ата.

Arturo Ibanez (ex Spanish referee) “The VAR referee (Cuadra Fernández) is wrong. Léon started to maneuver & moved with the ball towards left side, not an obvious chance to score & Militao wasn’t last man, it is yellow not red" [ONDA CERO] pic.twitter.com/JsCyPAwqDS