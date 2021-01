Тенис Винъс Уилямс стартира сезона с победа (видео) 31 януари 2021 | 12:13 - Обновена Прочетена 82 0



View this post on Instagram A post shared by Tiebreak (@tiebreak__tennis)

40-годишната Уилямс, която е най-възрастната тенисистка в надпреварата, разгроми нидерландката Аранча Рус с 6:3, 6:1 за малко повече от час.

"It's awesome to be back, I love Australia." - @Venuseswilliams pic.twitter.com/Yi293O8wSC — #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2021 Следващата съперничка на американката ще бъде номер 4 Петра Квитова (Чехия), която почиваше в първия кръг.

Simply stunning @Venuseswilliams advances to the second round after defeating Rus, 6-1, 6-3.#YarraValleyWTA pic.twitter.com/rJmbbsCTf2 — wta (@WTA) January 31, 2021

Австралийката Даря Гаврилова спечели първи мач на родна земя от 2019 година след 6:2, 6:0 над Виктория Кузмова (Словакия).



26-годишната Гаврилова, 451-а в света в момента, участва с "уайлд кард". Тя се завърна на корта в края на септември миналата година на "Ролан Гарос" след година лечение на контузия.



Във втория кръг представителката на домакините ще срещне 23-кратната шампионка от турнирите от Големия шлем и номер 5 в схемата Серина Уилямс (САЩ), а победителката от този мач в последствие ще срещне спечелилата двубоя между Цветана Пиронкова (България) и Дона Векич (Хърватия).



33-годишната Пиронкова по-рано днес откри кампанията с категоричен успех над рускинята Людмила Самсонова с 6:2, 6:1.



Друга ветеранка Сам Стоусър (Австралия) отпадна на старта на надпреварата.

36-годишната Стоусър, която изигра първия си мач от март миналата година, загуби от поставената под номер 16 Мари Боузкова (Чехия) с 2:6, 0:6 за малко повече от час.

@bambamsam30 pounds a forehand winner! #YarraValleyWTA pic.twitter.com/4L9BmFXCJG — wta (@WTA) January 31, 2021

Шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2011 година си взе почивка от спорта през по-голямата част от 2020 година заради пандемията от коронавирус и раждането на първото си дете.

Тя поднови тренировки през септември, а в момента заема 112-ата позиция в класацията на УТА в момента

На друг турнир в Мелбърн "Джипсланд Трофи" победителката от "Ролан Гарос" през 2017 година Елена Остапенко (Латвия) записа успех над италианската ветеранка Сара Ерани с 4:6, 6:3, 6:1 в мача между

двете бивши тенисистки от топ 5.



Остапенко, 13-а в схемата, се нуждаеше от 106 минути, за да стигне до успеха, а във втория кръг тя ще играе срещу Данка Ковинич (Черна гора).

