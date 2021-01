Още един удар по ЦСКА Москва! Милутинов аут до края на сезона

Една от звездите на ЦСКА Москва Никола Милутинов ще пропусне остатъка от сезона. Баскетболистът, който бе избран за MVP на декември в Евролигата ще се подложи на операция на рамото, а възстановителният процес ще го извади от сметките на треньора Димитрис Итудис за неопределено време.





Руският гранд вече започна да търси заместник на 214-сантиметровия сръбски национал, а крайният срок на трансферния прозорец изтича на 24 февруари.

В момента ЦСКА Москва заема втора позиция в Евролигата с баланс 16-7, а Милутинов се разписваше с 9.8 точки и 8.6 борби средно на мач за 20 мача в най-комерсиалния клубен баскетболен турнир.





Веднага, след като стана ясно, че бившият играч на Олимпиакос ще се подложи на хирургическа интервенция, гръцкият гранд отправи мило послание към него в социалните мрежи.

„Никога не знаеш колко си силен, докато да бъдеш силен не е единственият ти избор. Бързо възстановяване Никола. Червено-бялото семейство е с теб!”, пише в профила в Туитър на Олимпиакос.

You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Get well soon Nikola. Red and white family is on your side. #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OlympiacosBC